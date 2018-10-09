Москва, 9 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают ужесточить наказание за незаконное изготовление взрывчатых веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Взрывное устройство

«В настоящее время статья 223 части первой Уголовного кодекса РФ — «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» — предполагает лишение свободы от 3 до 6 лет, а если эти деяния совершены группой лиц по предварительному сговору — от 5 до 8 лет, если же организованной группой — то от 8 до 12 лет. На мой взгляд, данные санкции несоразмерны тяжести этих преступлений, и считаю, что их нужно ужесточать. Буду готовить соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Так парламентарий прокомментировал информация о том, что сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие.