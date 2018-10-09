Москва, 9 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Запуск спутника «Метеор-М» планируется произвести с космодрома Восточный не ранее апреля 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Космический аппарат «Метеор-М»

Ранее планировалось запустить спутник в конце 2018 года. Но из-за неготовности аппарата старт отложили на 2019 год без указания конкретных сроков. Предполагается, что аппарат выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стартовый комплекс для ракет «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот в грунте. В начале октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома.

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На сегодняшний день на Восточном состоялось три пуска: 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

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