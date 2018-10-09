Вашингтон, 9 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Внезапно отойдя от политики «Америка прежде всего!», администрация президента США Дональда Трампа стала возвращать себе возможность соперничать с Пекином в вопросе финансирования проектов в развивающихся странах. Тем самым Белый дом не дает КНР проводить ее политику заманивания всех в «долговые ловушки», пишет Кис Джонсон в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

За прошедшие несколько дней Трамп подписал целый ряд законопроектов, которые расширят потенциал финансирования зарубежных проектов, а также создадут новый правительственный орган, объединив существующие Корпорацию по зарубежным частным инвестициям (Overseas Private Investment Corporation/ OPIC) и Управление по кредитному развитию (Development Credit Authority). С его помощью США сможет способствовать тому, чтобы американский частный сектор более активно вкладывал деньги в те страны, где Китай своими финансовыми вливаниями добивается политических позиций. В рамках новой политики планируется выделить новому правительственному органу $60 млрд.

Тем не менее эксперты отмечают, что эта сумма не идет ни в какое сравнение ни с европейскими, ни с китайским финансированием. США в этом вопросе даже опережает Япония.

«Никоим образом эта сумма не может считаться равной финансовому потенциалу Государственного банка развития Китая», — подчеркнул Скотт Моррис, старший научный сотрудник Центра глобального развития.

«Тем не менее она все же значительно больше, чем прежде, и даст США возможность участвовать в более широком кругу регионов и проектов», — добавил он.

Напомним, по словам западных аналитиков, Китай осуществляет стратегию так называемых долговых ловушек, которая заключается в выделении развивающимся странам таких кредитов на инфраструктурные проекты, которые те не могут покрыть. После этого Пекин использует эту задолженность для продвижения своей политики. В частности, добивается от страны-должника заключения контрактов на менее благоприятных для нее условиях.

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