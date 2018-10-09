Тбилиси, 9 октября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Темпы роста экспорта грузинского вина в этом году ежемесячно сокращаются, о чем свидетельствует статистика Национального агентства вина Грузии.

Хуан Миро. Бутылка вина. 1924

По данным агентства, объемы экспорта грузинского вина в январе-сентябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 13% и достигли 60 млн бутылок (по 0,75 л каждая). Рост экспорта по данным за январь-август составлял 16%, за январь-июль — 19%, за январь-июнь — 21%, показатель роста за первые пять месяцев текущего года достигал 27%, за четыре месяца — 36%.

При этом, экспорт грузинского вина в январе-сентябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 63%.

Главным импортером грузинского вина остается Россия, на которую в январе-сентябре текущего года приходилось почти 62% всего экспорта этой продукции из Грузии (более 37 млн бутылок). Экспорт из Грузии в Россию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11%, тогда как в январе-сентябре 2017 года показатель роста экспорта вина в Россию достигал 95%. Экспорт вина на Украину за девять месяцев текущего года вырос на 27%, в то время как в январе-сентябре прошлого года показатель роста составлял 54%. А экспорт грузинского вина в Китай, который входит в первую пятерку экспортеров, сократился с 5,5 млн бутылок до 4,8 млн бутылок.

Снижение темпов роста наблюдается и в экспорте бренди. Если за девять месяцев прошлого года этот показатель составил 89%, то в нынешнем году, в сравнении с январем-сентябрем прошлого года, рост экспорта бренди составил 19%.

На 96% в январе-сентябре текущего года вырос экспорт чачи, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил 131%.

Общий доход, полученный от экспорта и реализации за рубежом грузинской алкогольной продукции за январь-сентябрь 2018 года достиг $222,7 млн, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост доходов за этот же период прошлого года достигал 54%.