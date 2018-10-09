Москва, 9 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, вносящий изменения в порядок использования земель сельхозназначения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Александр Васильевич Федоров. Деревня

Авторы законопроекта предлагают прописать в Земельном кодексе РФ разрешенное использование земельного участка — понятие, которого сегодня в законе нет, что создает сложности с определением правового режима земель. Так, в частности, в регионах нередко возникают сложности с определением того, каким образом разрешено использовать земельный участок, а также с тем, чтобы перевести землю из одной категории в другую.

Если закон будет принят, то правила оформления и положения документов, определяющих вид разрешенного использования земельных участков, будут унифицированы и станут общими.

Законопроект передает регионам полномочия устанавливать правила и порядок разрешенного использования участков сельхозназначения. Так, принимать решение о том, как именно можно будет использовать земли, будут региональные власти, опираясь на особенности территории региона и его развития.

Правительство также предлагает разрешить фермерам строить дома на участках сельхозназначения. При этом авторы инициативы хотят запретить образовывать земельный участок под этим домом и продавать его. Как рассказал в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), ко второму чтению следует доработать законопроект, прописав в нем ограничение доли участка сельхозназначения, на котором можно строить дом. Это позволит избежать злоупотребления новыми нормами, уверен депутат.