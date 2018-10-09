Владимир, 9 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Во Владимире сотрудники компании «БигАвтоТранс» утром 9 октября не вышли на маршруты. Забастовка связана с низкой зарплатой водителей и кондукторов. Якобы руководство компании решило не выплачивать водителям премии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимирский автобус

Информация о том, что автобусы не вышли на маршруты, появилась в социальных сетях. Анонимные источники сообщили, что из-за решения дирекции предприятия ни один автобус работать не будет. Информацию о том, что изменения в части оплаты труда есть, подтвердили и в самой компании.

«Водители отказались садиться за руль из-за того, что их не устроил уровень зарплаты — директор принял решение платить персоналу лишь по тарифной ставке без премий», — сообщила «Зебра ТВ» со ссылкой на начальника службы эксплуатации транспортной компании «БигАвтоТранс» Юрия Желдыбина.

Кроме того, в компании заявили, что грядут массовые увольнения — под сокращение попадает около ста человек. Это связано с тем, что перевозчик решил уйти с рынка общественного городского транспорта Владимира. В мэрии города пояснили, что уже ведутся переговоры с другими перевозчиками, чтобы восстановить нарушенное утром 9 октября движение.

Отметим, что на обострение транспортной ситуации в городе уже отреагировали представители политических партий. Так, «Родина» предлагает провести широкое обсуждение ситуации с участием мэрии, перевозчиков, экспертов и общественников, говорится в письме, поступившем в ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее «БигАвтоТранс» отказался от обслуживания шести маршрутов. Причиной стали «неблагоприятные экономическое обстоятельства», которые сложились в транспортном бизнесе. К слову, большую часть маршрутов компания потеряла при переделе рынка общественных перевозок в 2016 году. После этого глава компании покончил с собой.