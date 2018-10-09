Вена, 9 октября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Референдума по вопросу запрета курения в индустрии питания в Австрии не будет, пишет газета Kronen Zeitung.

Александр Комаров ИА REGNUM Курение на лавочке

После завершения сбора подписей за инициативу Don"t Smoke представители правящих Австрийской партии свободы и Австрийской народной партии заявили в эфире ORF, что референдум не состоится.

Правило автоматического вынесения на референдум петиций, набравших от 900 тыс. подписей, будет применяться только с 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 октября петиция Don"t Smoke набрала 881 569 подписей. Она была организована по инициативе Венской медицинской ассоциации и Австрийского общества помощи больным раком. В марте этого года парламент страны отклонил законопроект о запрете курения в индустрии питания.