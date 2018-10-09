Калуга, 9 октября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Калужской области жители поселка Пятовский Дзержинского района обратились с жалобой на затянувшийся капитальный ремонт тепловой сети. Несмотря на то, что отопительный сезон в калужском регионе начался еще в сентябре, тепла в дома посельчан пока не поступило. Об этом 9 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Дмитрий Борисенков.

Onf.ru Трубы для теплотрассы не обладают теплоизоляционными характеристиками

По его словам, откликнувшись на массовые обращения жителей посёлка общественники провели рейд в Пятовском. В канун рейда ночная температура воздуха на уличных термометрах впервые за осенний период приблизилась к нулевой отметке. В беседах с общественниками посельчане рассказали, что для поддержания в квартирах приемлемой температуры они вынуждены активно пользоваться электрообогревателями. Это вызывает дополнительные траты на электроэнергию и создает угрозу пожарной безопасности.

Общественники установили, что, в частности, муниципальный контракт на капитальный ремонт тепловой сети на отрезке от улицы Ленина, 8, до улицы Горняк, 9, был заключен 7 сентября 2018 года. В соответствии с контрактными обязательствами, подрядная организация должна была выполнить работы в срок до 1 октября. На деле вышло иначе. Сразу после заключения контракта подрядчики срезали действующую теплотрассу и исчезли из Пятовского. Кроме того, выяснилось, что трубы, которые подготовили к замене на теплотрассе, отличаются от заявленных в контракте, и не обладают теплоизоляционными характеристиками.

«Установлено, что 30 августа 2018 года поселковая дума Пятовского вынесла решение о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Это значит, что ввиду особой необходимости процесс поиска подрядной организации минул стадию конкурса и торгов и выбор пал на единственного подрядчика, который в итоге столь безответственно отнесся к обязанностям и на долгое время покинул строительный объект, потеряв драгоценное время впустую. Совершенно необоснованно выглядит путь, который выбрали местные власти: вместо заблаговременной плановой работы, поселковые чиновники тянули до последнего и в итоге оставили жителей без отопления. В данном случае, обстоятельства заключения контракта требуют изучения со стороны антимонопольного органа», — считает Дмитрий Борисенков.

Представители ОНФ обратились в управление ФАС Калужской области с просьбой проверить обстоятельства заключения контракта на капитальный ремонт теплотрассы в поселке Пятовский, а также в прокуратуру Дзержинского района.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ряд управляющих компаний Калуги саботировали подготовку к отопительному сезону 2018−2019 годов. Так, в деятельности двух управляющих организаций установлены факты бездействия при утеплении сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в 23 многоквартирных домах. Всего на подготовку к отопительном сезону в Калужской области в 2018 году из региональной казны выделено 419 млн рублей.