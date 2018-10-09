Ярославль, 9 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославле недостаточно техники для уборки улиц в зимний период. Информация об этом прозвучала за заседании комиссии по ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Снегоуборочная техника

Как сообщил представитель департамента городского хозяйства, в настоящий момент у подрядчика и субподрядных организаций не хватает 15% техники по сравнению с существующим нормативом.

Подрядчиком на уборку города является муниципальное «Городское спецавтохозяйство». Оно убирает Кировский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Остальные районы убирают субподрядчики — «Яравтодор» Дзержинский район, «Специнжстрой» — Заволжский.

Депутат Дмитрий Волончунас сообщил, что «Спецавтохозяйство» плохо рассчитывается с субподрядчиками. Его активно поддержали коллеги.

На самом деле ситуация такая, что рассчитываются только, чтобы хватило только на выплату зарплаты. Ситуация критическая, мы входим в зиму очень сложно», — сказал председатель комиссии по ЖКХ Вадим Канашкин.

Проблема в том, что городской бюджет также неаккуратно рассчитывается с «Спецавтохозяйством». Представители мэрии не стали озвучивать суммы задолженности.

Депутат Евгения Овод обеспокоилась и зимней уборкой контейнерных площадок — после прихода «Хартии» они остались без финансирования на содержание, так как региональный оператор занимается только вывозом мусора. Затраты на содержание площадок теперь лягут на бюджет.

«Мы с вами понимаем, что у нас изменилось законодательство. Мы просчитываем затраты на содержание и планируем включать их содержание с 1 января за счет бюджетных средств. Сейчас администрации просчитывают затраты, к концу недели они будут понятны», — сказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Депутаты рекомендовали мэрии обратить внимание на ситуацию, чтобы город зимой не завалило снегом и мусором.