Таллин, 9 октября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Юри Ратас, который приехал в Мали с рабочим визитом, и глава Сил обороны генерал Рихо Террас побывали на военной базе Гао, где несут службу эстонские миротворцы, сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Премьер-министр выразил признательность за профессионализм эстонским военнослужащим, участвующим во французской военной операции «Бархан».

"В мире неспокойно. Участвуя в международных операциях вдали от дома, наши войска таким образом ежедневно защищают Эстонию и своих близких. Мы не допустим того, чтобы террор в Мали дал ростки, вырос и добрался до нас», — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, государствам не легко даются решения об отправке своих войск зарубеж, особенно в такие сложные условия, как в Мали. Как подчеркнул Ратас, участие эстонских военнослужащих в операции показывает, что для Эстонии важна безопасность всех ее друзей и союзников; в том числе Франции, военнослужащие которой принимают участие в боевой группе НАТО в Тапа и в охране воздушного пространства стран Прибалтики в Эмари. Помимо Франции, Эстония сотрудничает в Мали с Великобританией, Финляндией, Швецией, Латвией и Литвой.

«Нам можно доверять и на нас можно положиться», — отметил Ратас.

«Бархан» является крупнейшей военной операцией Франции, в которой задействовано 4500 военнослужащих. В январе этого года Франция предложила Эстонии принять участие в операции «Бархан». Рийгикогу одобрило это участие в начале нынешнего лета, когда Мали представила Эстонии приглашение для участия в операции.

Начиная с августа 48 эстонских военнослужащих защищают базу Гао, патрулируют ее окрестности, в их задачи входит также быстрое реагирование на кризисные ситуации. Целью операции является оказание помощи властям Мали в обеспечении стабильности и контроля над ситуацией в своем государстве. Сейчас Мали с неконтролируемыми границами представляет собой коридор как для террористов, так и для экономических беженцев на пути в Европейский союз. Всего в Мали Эстония представлена 56 экспертами, каждый из которых в своей области помогает восстановлению стабильности и развитию государства.

В ходе своего визита президент Эстонии встретился со своим коллегой президентом Мали Ибрагимом Кейту. Как заверил господин Ратас в ходе беседы, для Эстонии важно поддержать жителей Мали, чтобы в своей стране им была гарантирована безопасная среда проживания и надежда на лучшую жизнь.

«Эстония предлагает Мали, всем государствам Африканского союза свой опыт построения электронного государства, который поможет как оживлению экономики, так и созданию рабочих мест для молодежи», — передала слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Как сообщает Postimmes, в этом году Эстония оказала Мали поддержку, выделив 50 000 евро через Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Вклад Эстонии в развитие Африки составил порядка 4,7 миллиона евро, эти средства были внесены через фонд Европейского союза для стран Африки и прочие проекты гуманитарной помощи.