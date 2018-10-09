Москва, 9 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Николай Ярошенко. Студентка. 1883

Вводится запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Ко второму чтению поступила поправка, носящая юридико-технический характер.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил отказывать в выдаче диплома или присвоении научной степени тем, чей диплом или диссертация написаны другими людьми.