Москва, 9 октября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В связи с ситуацией с выборами губернаторов в Госдуме предложили провести «правительственный час» с участием главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября. С предложением пригласить в Госдуму Памфилову выступила депутат от КПРФ Вера Ганзя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Мы в последнее время наблюдаем серьезную негативную реакцию по факту проведения выборов в восточных регионах нашей страны. В некоторых случаях это называют «политическим Чернобылем», — привела аргумент депутат Госдумы.

По мнению парламентария, грязные технологии, применяемые в ходе выборов, должны стать предметом обсуждения в Госдуме с участием главы ЦИК.