Чернигов, Украина, 9 октября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В Черниговской области в районе пгт Дружба горит 6-й арсенал вооруженных сил Украины. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов. По состоянию на 08:00 погибших нет, передает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

geralt Взрыв

В связи с происшествием прошла эвакуация, а на месте развернут штаб по ликвидации ЧП. Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада из-за взрывов в Черниговской области. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины («Небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет. С Ичнянской больницы в безопасное место эвакуируют тяжелых больных и инвалидов в Парафеевку. В больницы с плохим самочувствием из-за дыма уже обратились 63 человека из Ични.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов назвал «закономерностью» очередной взрыв на военном складе.

«Это чистейшая закономерность, совпадает даже время пожара — ночью загорается склад. Сразу выдвинуты первые версии, что это диверсия, что прилетел беспилотник и что-то сбросил. Это склад центрального подчинения, это арсенал, который подчиняется Генеральному штабу. Это система уничтожения или списания, сокрытия чего-то на этих складах. Я склонен к двум версиям — либо халатность, либо поджог», — сказал Жданов в эфире телеканала «112 Украина».

Он сообщил, что на 6-м складе занимались утилизацией ракет. Жданов призвал население срочно покинуть 30-киллометровую зону ЧП.

«Там занимались утилизацией ракет. Там выплавляли взрывчатое вещество. Там есть склады, которые под завязку забиты порохом. Там различными видами транспорта, в том числе и железной дорогой, вывозились боевые части без взрывчатых веществ… Масштабы катастрофы могут быть, как в Балаклее, примерно все одинаково. Разлет боеприпасов до 25−30 км. Желательно на 30−40 км должна быть зона эвакуации. Нужно не дожидаться МЧС и полиции, а если есть транспорт, нужно брать самое необходимое — документы, деньги, теплые вещи, минимум продовольствия на ближайшее время и выезжать в безопасную зону», — добавил Жданов.

При этом он выразил сомнения, что склад мог стать целью диверсантов, поскольку «там было мало артиллерийских боеприпасов».

«Основной задачей там была утилизация ракет ПВО. Если мы говорим о диверсантах, это не смешно, потому что мы де-факто пятый год находимся в состоянии войны. Де-юре мы её не признаем. Это шестой случай пожара, сгорело пять складов. Извините, и главнокомандующий, и Верховный главнокомандующий, наверное, должны были сделать выводы из пяти предыдущих пожаров», — возмутился Жданов.

Эксперт напомнил, что военный склады в Новобогдановке (Запорожская область) горели 3,5 месяца.

«Система хранения боеприпасов в Вооруженных силах стабильна. Она не меняется ни при каких обстоятельствах… Если это боеприпасы, они могут рваться два-три месяца. Помню, как 3,5 месяца горел склад в Новобогдановке, там были чисто артиллерийские боеприпасы. Здесь может быть быстрее, но прогнозировать очень тяжело. Надо знать наполнение склада и что горит», — подытожил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня ночью в 3:30 на 6-м арсенале в Черниговской области начались взрывы. Их было слышно за 50 км от места события, а местные жители сообщали о вспышках и громких взрывах со стороны части. Над местом ЧП в радиусе 22 км закрыто воздушное пространство, также закрыли железнодорожное и автосообщение. Из зоны возможного поражения прошла эвакуация жителей, более 10 тыс. человек покинули опасную местность.