Ярославль, 9 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле женщина продала свою новорожденную дочку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Младенец

Прокуратура Ярославской области провела проверку по обращению управления опеки и попечительства мэрии Ярославля о нарушении законодательства об усыновлении.

Ярославская семья, не имея по состоянию здоровья способности к самостоятельному деторождению, стояла в очереди на усыновление. Мужчине было 45 лет, а его жене 40. Очередь двигалась медленно, и тогда в ноябре 2017 года — феврале 2018 года супруги договорились с беременной 35-летней местной жительницей о передаче им новорожденного ребенка за деньги. У этой женщины в семье уже были дети и, как она объяснила работникам прокуратуры, она остро нуждалась в деньгах. Поэтому решила продать свою дочь.

В марте текущего 2018 года, после выписки из родильного отделения одной из больниц, мать передала девочку предполагаемым усыновителям. При этом в нарушение требований Семейного кодекса РФ установленная процедура передачи ребенка на усыновление соблюдена не была», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Заместитель прокурора области вынес постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. Возбуждено уголовное дело по статье — торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.