Москва, 9 октября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности РФ задержала в Петрозаводске и Санкт-Петербурге троих активных участников межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств (СВУ), огнестрельного оружия и боеприпасов на территории СЗФО.

Цитата из x/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Тайник с оружием

«Прекращена деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ в г. Петрозаводске, а также мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов в г. Санкт-Петербурге», — сообщили 9 октября в ФСБ России.

У предполагаемых преступников изъято 36 СВУ, свыше 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, «Люгер» и другие, винтовка Мосина, обрезы ружей), 1400 различных патронов, две гранаты, свыше ста основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Задержанные граждане заключены под стражу. Возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Продолжаются оперативные и следственные действия по установлению возможной причастности членов преступной группы к совершению других преступлений с использованием оружия и взрывных устройств.