Москва, 9 октября, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Москве до конца ноября в государственном Музее моды проходит выставка писателя и путешественника Павла Манылова «Путешествия как искусство», передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал «Сингапур»

Дарья Антонова ИА REGNUM Образ Сергея Есенина

Дарья Антонова ИА REGNUM Советский телевизор в зале «Националь»

Экспозиция переносит в интерьеры легендарных отелей с помощью объемных декораций, света, музыки, антикварных и редких предметов, книг, аутентичных и стилизованных мужских и женских костюмов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды

Центральное место экспозиции занимает эпоха модерна с главными героями — меценатом Саввой Мамонтовым и красавицей-танцовщицей, музой импрессионистов Клео Де Мерод. Посетителей ждет также зал «Сингапур», оформленный в богемном колониальном стиле, а история построена вокруг знаменитого отеля Raffles, зал «Сицилия», «Флоренция», «Венеция». В обширном разделе экспозиции, посвященном Коко Шанель, можно погрузиться в атмосферу сразу двух городов — Парижа и Довиля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона «Ритц Париж» и «Довиль» посвящены Коко Шанель

Дарья Антонова ИА REGNUM Чёрная шляпка с вуалью, Америка; 1940-е гг

Дарья Антонова ИА REGNUM Образы гангстеров в зале «Сицилия»

В течение выставки можно послушать лекции преподавателей, экспертов в области моды и дизайна и насладиться дефиле.