Пхеньян, 9 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил папу Римского Франциска посетить КНДР, сообщает 9 октября Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным издания, соответствующее приглашение передаст президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе поездки в Европу, которая запланирована на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время обсуждаются дата и формат встречи российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына.

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