Вашингтон, 9 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс полагает, что в деле о пропавшем в Турции саудовском журналисте «свободный мир заслуживает ответов». В своем твиттере Пенс пишет:

Josh Janssen Свобода слова

«Глубоко обеспокоен сообщениями о саудовскоми журналисте Джамале Хашогги. Если это правда, то это трагический день. Насилие в отношении журналистов по всему миру представляет собой угрозу для свободы прессы и прав человека. Свободный мир заслуживает ответов».

Ранее Дональд Трамп, высказываясь по тому же поводу, был более сдержан в оценке, подтвердив свое беспокойство и выразив надежду, что «все наладится».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что власти Саудовской Аравии должны способствовать тщательному расследованию исчезновения оппозиционного журналиста. По озвученной ранее агентством Reuters информации со ссылкой на источники, журналист, критиковавший политику Эр-Рияда, возможно, был убит во время посещения дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.