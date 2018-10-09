Тобольск, Тюменская область, 9 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Жительница Тобольска Тюменской области осуждена на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима за покушение на сбыт нарковещества. Женщина устраивала тайники для наркотика в самых неожиданных местах, в цветочных горшках, к примеру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Desktopwallpapers.org.ua Наркотики

Судом и следствием установлено, что в мае 2018 года, 38-летняя жительница Тобольска через один из мессенджеров в интернете вступила в сговор с наркодельцами на предмет сбыта запрещённых веществ. В одном из домов Тобольска, в тайнике у мусоропровода, она получила 12 граммов наркотика. Это особо крупный размер, так как доза составляет 0,01 грамма.

Часть женщина спрятала в том же подъезде в стоявшем на подоконнике цветочном горшке, а часть взяла с собой. Попалась наркодилер, когда её остановили на улице полицейские, заподозрив, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения. В её кошельке были обнаружены и изъяты свертки с наркотиком.

Тоболячка признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору»). Осуждена на восемь лет лишения свободы.