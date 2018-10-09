Астана, 9 октября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» планирует выполнить реконструкцию и строительство 71 железнодорожного вокзала, сообщает 9 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

Клод Моне. Вокзал. 1877

По его словам, в настоящее время 136 вокзалов (45%) переведены в соответствие с национальными стандартами. В составе 22 железнодорожных маршрутов по различным направлениям курсируют 37 вагонов с местами для инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября депутат Сената парламента Казахстана Нариман Турегалиев заявил, что инфраструктура воздушного и железнодорожного транспорта Казахстана плохо приспособлена к потребностям инвалидов-колясочников.