Ярославль, 9 октября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов 8 октября в ходе парламентских слушаний, посвященных федеральному бюджету на 2019 год, предложил перераспределить доходы в пользу регионов. Об этом сообщает портал ярославского отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM.

Yaroslavl.er.ru Бюджетные слушания

В частности, Константинов просит поделиться федеральный центр доходами от продажи табака.

Предлагаем 80 процентов доходов от акцизов направлять в федеральный бюджет, 20 процентов — в уполномоченный орган федерального казначейства для распределения между субъектами РФ пропорционально численности населения старше 18 лет. Полученные доходы направлять на финансирование здравоохранения и региональных программ по развитию спорта. Кроме того, считаем необходимым сократить норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет на 10 процентов, направив полученные средства в бюджет субъекта РФ на выполнение экологических программ», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Ярославская область регулярно испытывает трудности в связи с нехваткой средств в бюджете. На 2018 год был принят бездефицитный бюджет, однако уже в сентябре дефицит составил около 2 млрд рублей.

Бюджетные слушания прошли в Москве под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Участие в них приняли 253 депутата из 85 субъектов страны.