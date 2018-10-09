Нижний Тагил, Свердловская область, 9 октября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего на территории одной из гимназий. 15-летний подросток получил серьёзную травму и был госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Драка между тремя беспризорниками. СССР, 1922 год

Драка произошла ещё 1 октября. Местные СМИ сообщают, что подросток был избит 1 октября на школьном дворе. При этом присутствовали и другие школьники, а инцидент был снят на видео.

Личность нападавшего уже установлена. Органы СКР начали проверку. А пострадавший подросток тем временем пока остаётся в больнице.

Отметим, этот инцидент в Свердловской области не первый. Ранее достоянием общественности стало избиение одной из школьниц. А в Берёзовском в августе толпой подростков зверски был убит 20-летний инвалид.