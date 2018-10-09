Санкт-Петербург, 9 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Министерство образования и науки РФ никак не представило свою позицию на судебном процессе в Петербурге, в рамках которого оспариваются разрешения на строительство в защитной зоне Главной астрономической обсерватории РАН (Пулковской обсерватории). Ранее такое же полное равнодушие к судьбе объекта исторического наследия, находящегося под защитой ЮНЕСКО, проявило и Министерство культуры РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Как сообщила 9 октября общественная защитница Пулковской обсерватории Анастасия Плюто, 8 октября в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга, где рассматривается вопрос о законности стройки, вновь не дождались официальной позиции Минкультуры, а также Минобрнауки, которое имеет прямое отношение к научной деятельности обсерватории: «Ни одно из министерств не прислало ни слова».

«Суд определил повторно обязать Министерство культуры и Министерство науки и образования предоставить свои позиции до 31 октября. Следующее заседание назначено на 21 ноября», — сообщила Плюто.

Она отметила, что заседание 8 октября стало первым после объединения в одно дело всех незастроенных участков ЖК «Планетоград», и теперь в одном процессе оспариваются все разрешения на строительство этого жилого комплекса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года защитники Пулковской обсерватории передали в Министерство культуры РФ экспертную оценку о негативном воздействии застройки вокруг ГАО РАН на выдающуюся универсальную ценность объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Ранее, 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам. Это решение РАН подверглось жесткой критике со стороны самих ученых и градозащитников, считающих позицию академии «ударом в спину». Застройка территории Пулковской обсерватории приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба. Но пока эту застройку еще можно остановить.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Еще в царские времена вокруг обсерватории была создана защитная зона, в которой было запрещено строительство. Советская власть не только сохранила, но и расширила эту зону. Решение Совнаркома по этому поводу никто не отменял, и оно продолжает сохранять юридическую силу.