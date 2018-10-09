Вашингтон, 9 октября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. США могут позволить себе игнорировать происходящее в Венесуэле до тех пор, пока Китай не пойдет на прямое вмешательство. Такое развитие событий кардинально изменит расчеты Вашингтона и заставит его пойти на решительные шаги в Латинской Америке, пишет Суматра Маитра в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Читайте также: National Interest: Вторжение в Венесуэлу может кончиться для США плачевно

Автор подчеркивает, что по мере того как Венесуэла сталкивается со все большим числом внутренних проблем, все громче звучат призывы осуществить американское вторжение в это латиноамериканское государство с целью смены там власти. Тем не менее такое предприятие сопряжено с большим риском и сложностями. Оно невозможно без хотя бы молчаливой поддержки соседей Венесуэлы, ряд из которых скептически относятся к вмешательству США. И если учесть опыт Ближнего Востока, совсем непонятно, сможет ли Вашингтон осуществить быструю смену режима. Более того, такое вторжение неизбежно создаст огромные потоки беженцев, по сравнению с которыми наплыв беженцев и мигрантов на ЕС покажется «вечерней прогулкой в парке». К тому же Венесуэла не представляет для США угрозы, как не важна для страны венесуэльская нефть.

Тем не менее ситуация может измениться, если в будущем большая часть ресурсов Венесуэлы попадет под контроль Китая, который превратит это государство в свой плацдарм в Латинской Америке. Так, хотя пока Пекин ведет острожную политику, не давая прямых гарантий, но его постоянные инвестиции в Венесуэлу поспособствуют не только его экономическим, но геостратегическим интересам. Такое развитие событий может в значительной степени изменить расчеты политиков в Вашингтоне. На присутствие другой глобальной державы в регионе Белый дом уже не сможет закрыть глаза, поскольку оно будет идти вразрез со стратегией региональной гегемонии США, проводимой Вашингтоном со времен доктрины Монро.

Напомним, свое название доктрина получила благодаря бывшему президенту США Джеймсу Монро, который провозгласил в своем ежегодном послании конгресс 2 декабря 1823 года принципы внешней политики США. Среди прочего она предполагала, что любые действия иностранных держав, направленные на покорение или установление господства над странами в Западном полушарии, будут считаться недружественными шагами по отношению к США.