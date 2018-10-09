Ярославль, 9 октября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Долг Ярославля на 1 октября 2018 года составил 6 млрд 780 млн рублей, что составляет 88% от собственных доходов бюджета в 2018 году (7 млрд 748 млн). Информация об этом размещена на сайте мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

С начала года долг города вырос на 338 млн рублей, тенденция к росту сохраняется в течение последних нескольких лет. Так, за два года работы мэром Владимира Слепцова долг вырос на 858 млн рублей (по сравнению с сентябрем 2016 года, когда Слепцов был назначен и. о. мэра Ярославля).

Владимиру Слепцову не удалось переломить тенденцию, сложившуюся еще при его предшественниках. Муниципальный дог растет со скоростью около полумиллиарда в год. На обслуживание долга тратится около 700 млн рублей ежегодно.

Стоит отметить, что при Слепцове рост заимствований произошел в основном за счет целевых бюджетных кредитов, которые выделялись, например, на строительство двух детских садов. Так, за 2018 год размер бюджетных кредитов вырос более чем на полмиллиарда, в то время как долю коммерческих заимствований по сравнению с началом года удалось даже уменьшить.

Это не меняет общей картины. По состоянию на 1 октября в структуре долга преобладают коммерческие кредиты — 6 млрд 10 млн рублей. Бюджетные кредиты составляют 770 млн.

В связи с изменениями законодательства и перераспределением налогов город практически утратил финансовую самостоятельность. Из 19,7 млрд общих доходов по плану 2018 года лишь 7,7 млрд — собственные доходы. Остальное — поступления из областного бюджета. Поэтому рост муниципального долга в настоящее время связан уже не столько с деятельностью городской администрации, сколько с недофинансированием со стороны региона.