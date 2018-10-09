Киев о нарушениях, Лондон об угрозах – а при чём здесь РФ? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Киев усмотрел нарушение Конвенции ООН в действиях России;
- Лондон открестился от угроз в сторону Москвы;
- Госдеп остался недоволен выборами в Боснии и Герцеговине;
- МВФ повысил прогноз по росту российской экономики;
- В России хотят выдавать электронные паспорта.
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