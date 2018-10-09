Москва, 9 октября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Москве в начале октября началось расселение жителей трёх пятиэтажек по программе реновации. Старые дома расположены на юго-западе столицы в районе Академический. В каждой пятиэтажке находятся 80 квартир, сообщили в Стройкомпдексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Жители старых переезжают в квартиры с улучшенной отделкой в двух стартовых домах, расположенных вблизи расселяемых домов и недалеко от станции метро «Академическая». 19-этажные дома введены весной 2018 года. Это благоустроенные дома со встроенными нежилыми помещениями и техническим этажом.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, с начала 2018 года расселение домов по реновации стартует уже в девятом по счету районе Москвы. Все дома соответствуют стандартам отделки по программе реновации.

Читайте также: В Москве одобрили 81 заявку на докупку жилплощади по программе реновации

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало октября 2018 года в Москве получено согласие на переселение жителей более 1100 квартир (85%),. В новые дома переехали уже более 550 семей. В проектировании находятся более 140 стартовых домов площадью 1,6 млн кв. метров.

Подробнее на эту тему: В 2018 году по реновации переселят около 10 тысяч москвичей