Оренбург, 9 октября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Оренбурге энергетики обеспокоены ростом долгов за потребленные энергоресурсы. Управляющие компании копят долги, в структуре которых львиную долю занимает задолженность за электричество и тепловую энергию на общедомовые нужды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

Энергетики попытались предпринять решительные действия и отключить электроснабжение у одной из УК, задолжавшей более 2,2 млн рублей. Однако компания воспротивилась и не позволила отключать электроэнергию в офисе. Сейчас решается вопрос о привлечении председателя УК к административной ответственности.

На сегодняшний день общая сумма долга управляющих компаний составляет около 170 млн рублей, из которых долги за потребленные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) составляют более 97 млн рублей.

Стоит отметить, с 2017 года обязанность собирать платежи с населения за энергоресурсы, израсходованные на ОДН, легла на плечи именно управляющих компаний. Есть случаи, когда жители исправно платят по счетам, однако деньги оседают на счетах УК и не доходят до ресурсоснабжающей организации. В Орске в отношении злостного должника — управляющей компании, собиравшей деньги с населения, но не перечислявшей их энергетикам, возбуждено уголовное дело.

Добавим, с 1 марта 2019 года начнут работать новые правила: если долг за потребленные ресурсы превысит два расчетных месяца, то управляющая компания может лишиться лицензии.