Пермь, 9 октября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Пермском крае расширится сеть пожарно-химических станций. Это станет возможным благодаря модернизации парка спецтехники в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

На пополнении спецтехники, предназначенной для лесопожарных и лесотехнических целей, регион выделяет в 2018 году 74,5 млн рублей. Чиновники отмечают, что на днях поступило три пожарные автоцистерны среднего класса, четыре грузовых автомобиля с бортовой платформой и легкие колесные трактора. Ранее автопарк пополнили 29 автомобилей повышенной проходимости. Такого значительного пополнения парка транспорта для работников лесного хозяйства не было с 2014 года.

Поступление новой техники позволяет открыть две дополнительные пожаро-химические станции. Они будут располагаться на базе Кудымкарского и Чусовского лесхозов.

Добавим, в первой половине 2018 года в Прикамье отмечен значительный рост числа лесных пожаров. Краевая власть положительно оценила работу лесных служб, подчеркнул, что 95% пожаров выявляется оперативно и ликвидируется в течение первых суток.