Екатеринбург, 9 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Энергетики свердловского подразделения компании «МРСК Урала» переведены в режим повышенной готовности. Такой режим действует с ночи и вызван массовыми отключениями электричества в связи со шквалистым ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

ЛЭП

По информации организации, в регионе продолжается шквалистый ветер. Работа по восстановлению осложнена. В частности, из-за погодных условий нельзя использовать автогидроподъемники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью без электричества остались около 8 тыс. человек.

Отключения света произошли в семи муниципалитетах.