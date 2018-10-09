Москва, 9 октября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В Москве во второй половине октября откроется XVI международный фестиваль короткометражек shnit Worldwide Shortfilmfestival. Открытие фестиваля состоится 16 октября в кинотеатре «Иллюзион». В 2018 году тема фестиваля — «Во все тяжкие» (Going wild), сообщается на портале мэра Москвы.

Кинопленка

Тематически показы конкурсных фильмов разделены на сборники, каждый из которых соответствует определенному цвету: Neon Black, Bright Brown, Dramatic Green, Heavy Orange и другие. Посмотреть короткометражные фильмы конкурсной программы можно будет в кинотеатрах сети «Москино», музее современного искусства «Гараж», кинотеатре «Иллюзион» и Музее кино.

Режиссеры из 136 стран мира участвовали в отборе на международный конкурс shnit. Организаторы рассмотрели более 3000 заявок. Призовой фонд составляет $20 тыс. Победители XVI международного фестиваля короткометражек shnit Worldwide Shortfilmfestival в четырех номинациях будут объявлены в Нью-Йорке 28 октября.

Читайте: Фестиваль короткометражного кино стартовал в Калининграде

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде с 17 по 19 августа 2018 года прошел шестой российский фестиваль короткометражного кино «Короче». На участие в смотре претендовали авторы из 49 регионов России и 43 стран. Из 1503 заявленных на участие фильмов было отобрано 38 работ.

А также: Посмотри кино и посвети телефоном: Outdoor Film Festival в России