Екатеринбург, 9 октября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В Свердловской области 8 тыс. человек остались без электричества после сильного шквалистого ветра. Сила ветра достигала 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МРСК Урала.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Повреждения на электросетях произошли в семи муниципалитетах на территории 45 населённых пунктов. Последствия аварий устраняют в Режевском, Ревдинском, Белоярском, Сысертском, Среднеуральском, Арамильском и Горноуральском городских округах. На восстановлении электроподачи заняты 30 бригад.

При этом в МРСК отмечают, что работы осложняются продолжающимися порывами ветра. А местные жители сообщают о поваленных деревьях и сорванных табличках.