Ростов-на-Дону, 9 октября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Продолжается путешествие огня зимней Универсиады 2019 года по городам России. 8 октября факелоносцы прошли по улицам Ростова-на-Дону, а уже 9 октября огонь Студенческих игр встретят в Ульяновске.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Эстафета огня Универсиады — 2019 в Ростове-на-Дону

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 октября, в исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске, в Ростове-на-Дону 18 факелоносцев пробежали по историческому центру города мимо известных достопримечательностей и зажгли городскую чашу огня. В церемонии встречи огня на площади Платова приняли участие и. о. ректора Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко, первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, руководитель представительства дирекции зимней Универсиады — 2019 в Москве Сергей Миночкин. Общая протяженность маршрута в Ростове-на-Дону составила 2450 м.

«Огонь зимней Универсиады — 2019 пройдёт через всю Россию для того, чтобы в начале марта попасть в Красноярск — город, где мы постараемся провести самую тёплую и дружелюбную зимнюю Универсиаду. 11 дней нешуточных спортивных страстей, 11 видов спорта, три тысячи спортсменов, пять тысяч волонтеров, тысячи зрителей на трибунах и у телеэкранов. Такое событие точно стоит посетить!» — сказал Сергей Миночкин.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, эстафета огня зимней Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября в Турине (Италия). Также международный этап включил в себя города Алма-Ату (Казахстан) и Харбин (Китай). В России первым городом, встретившим огонь Студенческих игр, стала Москва. Также в рамках российского этапа эстафеты огонь уже побывал в Калининграде и Симферополе. Из Ростова-на-Дону огонь отправится в Ульяновск, а затем в Ставрополь. Завершится проект в в марте 2019 года в Красноярске.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.