Москва, 9 октября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. До конца 2018 года Пенсионный фонд России (ПФР) вынесет на обсуждение законопроект, регламентирующий порядок подключения граждан к новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал в интервью «Известиям», опубликованном 9 октября.

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«Проект закона планируется внести на обсуждение в этом году», — сказал Дроздов.

Он отметил, что документ находится в стадии подготовки, и говорить о деталях преждевременно.

Концепция ИПК была разработана Центробанком и министерством финансов в 2016 году. Взносы на накопительную пенсию в размере 6% зарплаты предлагается вносить вместо работодателя самому работнику. Он сможет изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке РФ анонсировали публикацию законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). В документе, как отмечалось, будет представлена юридическая схема по конвертации обязательств негосударственного пенсионного фонда и ПФР перед физическими лицами в обязательства по ИПК.

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