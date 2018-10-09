Москва, 9 октября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые правительству предстоит решать в ближайшие шесть лет. Так, одними из приоритетных направлений работы председатель правительства назвал реализацию позитивного потенциала развития страны и своевременную нейтрализацию возможных рисков.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Дом правительства Российской Федерации

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Медведев отметил, что на повестке дня стоит формирование прочной основы для роста благосостояния россиян, каждого отдельно взятого человека, семьи и общества, а также повышение конкурентоспособности всего государства в целом.

«Суть работы правительства в настоящее время состоит в том, чтобы использовать позитивный потенциал и своевременно нейтрализовывать риски», — написал Дмитрий Медведев в своей статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

Также, по словам премьер-министра, на повестке дня стоит проведение структурных и институциональных реформ для предпринимательства, формирование прочной основы для повышения благосостояния людей.

«Наши задачи заключаются в обеспечении устойчивого роста благосостояния и конкурентоспособности — как каждого человека, каждой семьи, так и всего общества и государства», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, говоря об основных направления работы правительства РФ до 2024 года, премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что главная задача — выстроить современную, конкурентоспособную экономику и выйти на темпы роста выше мировых и закрепиться. Также он отмечал поставленную очень амбициозную задачу — попасть в ТОП-5 крупнейших экономик мира.