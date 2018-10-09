Вена, 9 октября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе пообещал уйти в декретный отпуск, когда его супруга родит сына, однако есть препятствие: декрет для политиков не предусмотрен, пишет газета Kronen Zeitung.

Gregor Tatschl Хайнц-Кристиан Штрахе

Пресс-секретарь Штрахе рассказал, что в настоящий момент изучается, какие существуют возможности для реализации этого намерения — совершенно ясно, что министры не имеют права на декретный отпуск.

Изменений в этой сфере недавно пыталась добиться министр окружающей среды и сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер: в июле она родила ребенка и взяла шесть недель неоплачиваемого отпуска. С сентября в декретный отпуск вышел ее партнер.

Кёстингер надеется, что теперь правительство инициирует изменения. В частности, она выступает за то, чтобы депутаты-родители имели право брать с собой детей в зал пленарного заседания.

«Я сама часто сталкивалась с тем, что при поиске кандидаток на должности или перед выборами молодые женщины часто говорят, что политика и наличие детей не совместимы. Я придерживаюсь другого подхода», — говорит Кёстингер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября вице-канцлер и министр спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что его супруга через три месяца станет матерью и заявил, что уйдёт на «пару недель» в декретный отпуск, чтобы помочь семье.