Якутск, 9 октября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Гаражно-офисные помещения по улице Можайского в Якутске, в которых живут сотни людей, повторно были отключены от теплоснабжения. Эти нежилые помещения были проданы горожанам как квартиры, и обслуживающая их управляющая компания «Вера» накопила более 22 млн рублей долгов. Руководство города обращалось к энергетикам с просьбой заключить договора напрямую с жильцами, но они остались непреклонны, и намерены взыскивать долги с обанкроченной компании через суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Якутскэнерго».

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Запуск теплоснабжения надстроев над гаражными боксами, в которых живут люди, в энергоснабжающей компании назвали самовольным. Задолженность этой управляющей компании за тепло и горячее водоснабжение только по корпусам на Можайского, 13/3 г превышает 22 млн рублей, указали в «Якутскэнерго». Особо в компании подчёркивают, что по документам эти помещения являются офисными и не переведены в жилые.

«С момента, когда указанные объекты были подключены к централизованному теплоснабжению и заключены договоры на энергоснабжение, управляющая организация производит оплату энергоресурсов не полностью. Так, например, по договорам энергоснабжения за 2018 год произведена оплата в размере двух процентов от начисленных сумм. Последняя оплата теплоснабжения — 20 тыс. руб. — была осуществлена в мае 2018 года», — пояснили в «Якутскэнерго».

Там обращают внимание на то, что долги с УК «Вера» энергетики уже пытались взыскать через суд, но она не исполняла судебных решений, а в мае 2018 года была признана банкротом. Теперь к урегулированию вопроса с задолженностью должны подключиться и собственники гаражно-офисных боксов, считают в «Якутскэнерго». По мнению компании, они должны рассчитаться по долгам, допущенным УК «Вера».

Отметим, что гендиректором ПАО «Якутскэнерго» является избранным 9 сентября депутатом Госсобрания республики Александр Слоик. Он является членом комитета, курирующим вопросы ЖКХ.

Напомним также, что отопительный сезон в Якутске стартовал ещё 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Якутска ранее сообщили, что заместителю главы города Владимиру Фёдорову удалось договориться с энергоснабжающей организацией о том, чтобы она не отключала тепло зимой в надстроях над гаражными боксами, где живут люди.

«Энергетики по закону имеют право отключать такие объекты при большой задолженности. Недопустимо, когда нежилые помещения в нарушение всех норм и правил продают людям как квартиры-студии. А затем приходит зима и начинается своего рода шантаж — дети, женщины, старики — тепло отключать нельзя. Необходимо проводить со всеми проживающими там людьми разъяснительную работу. Найти застройщика и решать вопрос с ним», — комментировала ситуацию мэр Якутска Сардана Авксентьева.

«Потребуется время, добрая воля и сознательность жильцов и хозяев «проблемных» объектов с одной стороны, и энергетиков с другой, чтобы всё вошло в правовое русло. За потреблённое тепло все должны платить, но и бросать жильцов в холоде нельзя», — считает Владимир Фёдоров.