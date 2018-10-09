Госдеп США призвал Эр-Рияд тщательно расследовать пропажу журналиста
Вашингтон, 9 октября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии должны способствовать тщательному расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом написала 9 октября в Twitter официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
«Призываем власти Саудовской Аравии поддержать тщательное и прозрачное расследование исчезновения Хашогги», — говорится в сообщении дипломата.
https://twitter.com/statedeptspox/status/1049491201508986880
Ранее стало известно, что журналист из Саудовской Аравии пропал после посещения посольства своей страны в Стамбуле, куда его якобы пригласили для оформления документов.
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Напомним, ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что журналист, известный своей критикой в адрес Эр-Рияда, мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
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