Москва, 9 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным. Альтернативные решения являются ещё более жёсткими и болезненными, написал в статье для октябрьского выпуска журнала «Вопросы экономики» премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев и пенсионная реформа

Глава правительства ссылается на опыт развитых стран, где пенсионный возраст уже повышен при наличии государственных пенсионных систем и где идет интенсивный процесс старения населения. В России возраст выхода на пенсию не менялся с 1930-х годов, однако продолжительность жизни за прошедший период заметно увеличилась, отмечает он.

«Очевидно, что сейчас мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности. Если это игнорировать, то ситуация со временем лишь усугубится», — говорится в статье Медведева.

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Утверждается, что меры, предложенные сегодня, намного менее жесткие и болезненные, чем те, что пришлось бы принимать в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в пенсионное законодательство. Летом они были предложены правительством РФ, а в сентябре одобрены Госдумой.

Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. Если прежде женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет, то после вступления закона в силу пенсионный возраст составит 60 лет и 65 лет соответственно.

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