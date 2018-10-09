Манчестер, Великобритания, 9 октября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не хочет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает The Telegraph.

Кирилл Венедиктов Давид де Хеа

По информации издания, 27-летнего испанского голкипера не устраивают условия предлагаемого клубом нового соглашения. Он хочет получать столько же, сколько Поль Погба. Сейчас французский полузащитник зарабатывает £200 тыс. в неделю.

Отмечается, что действующий контракт де Хеа рассчитан до лета 2019 года. Тогда он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Напомним, после восьми туров «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Де Хеа сыграл на ноль лишь в одном матче, пропустив 14 голов.

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