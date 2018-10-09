Казань, 9 октября, 2018, 05:41 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Москвы продолжается рассмотрение спора обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» с АО «Национальная девелоперская компания», входящим в Ассоциацию застройщиков Московской области. ТФБ потребовал взыскать с московской компании свыше 25,79 млрд рублей, что на сегодня составляет более 16% от общих долгов самого банка перед его 18 тыс. кредиторами. Производство по иску приостановлено до вступления в силу решения по другому делу, приостановку казанскому банку обжаловать пока не удалось, а взаимосвязанный спор пока не разрешён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, в марте 2017 года ТФБ лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. На осень 2018 года объём его задолженности перед кредиторами превышает 158 млрд рублей.

Иск к АО «Национальная девелоперская компания», учреждённому в январе 2005 года в Москве ООО «Группа компаний Абсолют» и ЗАО «Региональная залоговая компания», был подан 21 марта 2018 года. Сумма претензий составляет 25 790 942 190,75 рубля — это денежные средства за неисполнение обязательств по выплате причитающихся денежных средств по облигациям.

Третьим лицом в спор было привлечено ООО «Финанс-Капитал» (его единственный участник — коммерческий банк «Метрополь»), которое и выступило с ходатайством о приостановке рассмотрения спора, пока не вступят в силу решения судов по заявлению конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» о признании недействительными сделок — договоров мены №1 и №2 от 14.12.2016 года, заключенных между должником и ООО «Финанс-Капитал», и применении последствий недействительности.

Суд пошёл навстречу и приостановил производство, во второй инстанции обжаловать это определение ТФБ не смог. Девятый арбитражный апелляционный суд в решении уточнил, что споры взаимосвязаны, так как в одном из них оспаривается принадлежность облигаций банку.