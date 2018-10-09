Вашингтон, 9 октября, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Компания Intel представила новое поколение процессоров Core для персональных компьютеров на официальном мероприятии. Об этом сообщает The Verge.

Intel in Deutschland Процессор Intel Core

На презентации сотрудники компании представили новый процессор Core i9−9900K, который компания окрестила «лучшим игровым процессором в мире». Этот процессор имеет восемь ядер и 16 потоков, его частота работы составляет 3,5 ГГц, которая может быть «разогнана» до пяти ГГц. Также Intel представила новые процессоры серий i5 и i7.

Сообщается, что процессоры девятого поколения поступят в продажу 19 октября. За «лучший игровой процессор» компания назначила цену в $488.