Москва, 9 октября, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Слова бывшего заместителя губернатора Одесской области Зои Кассанджи о том, что именно промайданные силы сожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, подвели черту под «эпохой лжи», заявил 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014

"Компетентная людоедка, блогер знаменитый сказала: «Жгли мы, жгли во устрашение и будем жечь дальше». Эти три слова подводят черту под целой эпохой лжи, когда сидели и говорили: «Да не знаем, кто»… все теперь знаете!» — заявил Кургинян, обращаясь к присутствующим в студии украинским экспертам.

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«Запомните, кто начинает защищать ложь, каждый, кто начинает служить этому дьяволу, лично деградирует! И эту деградацию мы сейчас увидели», — подвел Кургинян итог передаче, на которой украинские эксперты пытались всячески оправдать слова Кассанджи.

Напомним, что 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены и зверски убиты другими способами по меньшей мере несколько десятков мирных противников майданной власти, пришедшей к власти на Украине в результате насильственного антиконституционного и кровавого пробандеровского госпереворота, что было признано упомянутой выше Кассанджи.