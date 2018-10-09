Гатчина, Ленинградская область, 9 октября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. В Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение автомобиля с гужевой повозкой, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Гужевой транспорт

Сообщается, что ДТП произошло на дороге Гатчина — Куровицы. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где врезался в гужевую повозку, которой управлял 30-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств.

Водитель автомобиля получил травмы средней степени тяжести, водитель повозки — тяжелые ранения. Оба пострадавших госпитализированы. Отмечается, что лошадь также находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Калужской области легковой автомобиль после столкновения с лисой перевернулся и улетел в кювет. Водитель не получил серьезных травм, животное в результате столкновения погибло.