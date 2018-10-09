Сараево, 9 октября, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Признания Крыма российской территорией властями Боснии и Герцеговины намерен добиваться президент Республики Сербской Милорад Додик, пишет газета «Известия».

Medija centar Beograd Милорад Додик

"Конечно, я выдвину такую инициативу и намерен добиться признания статуса Крыма на уровне Боснии и Герцеговины. Ведь воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН», — сказал Додик.

Глава Республики Сербской подчеркнул, что воссоединение Крым с Россией произошло по воле крымчан. Крым же — исконно российская территория.

«Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева», — отметил Додик.

Политик заявил, что в российский Крым он намерен наносить визиты. Он «чрезвычайно заинтересован в посещении полуострова, особенно теперь».

Напомним, 7 октября в Боснии и Герцеговине состоялись выборы в законодательные собрания, Парламентскую ассамблею и Президиум. Президент Республики Сербской был избран в Президиум страны.