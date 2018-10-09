Киев, 9 октября, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Россия якобы имеет планы по вмешательству в выборные процессы на Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко во время встречи с членами ЦИК Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Порошенко, Россия якобы намерена фальсифицировать выборы и осуществлять вмешательство через системы кибератак, в том числе и путем дезинформации. Таким образом Порошенко воспроизвел уже звучавшие обвинения западных стран в адрес России по якобы вмешательству в выборные процессы. Также Порошенко заявил, что для противостояния «российской угрозе» Киев уже договаривается с некими международными партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости сотрудничества с западными странами для противостояния так называемому «российскому вмешательству в выборы». По его словам, «щупальца Москвы» уже проникли в соцсети и ждут своего часа для кибератак.