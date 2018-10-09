Москва, 9 октября, 2018, 03:20 — ИА Регнум. В России дорожно-транспортные происшествия чаще всего происходят по вине водителей, находящихся за рулем отечественных автомобилей, следует из отчета аналитиков Института риска «АльфаСтрахование».

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

По данным экспертов, чаще всего виновниками ДТП становятся водители автомобилей марки Lada — их 23,71% среди мужчин и 14,53% среди женщин. На втором месте по «популярности» автомобили марки Toyota, их предпочитают 9,7% виновников ДТП среди женщин и 6,92% среди мужчин. Также в пятерку лидеров среди виновников аварий обоих полов попали автомобили марок ГАЗ и Hyundai.

Напомним, в 2018 году самым неблагополучным российским регионом с точки зрения ДТП стала Ростовская область, на втором месте Волгоградская область.