Омск, 9 октября, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Беспорядки в исправительной колонии № 6 в Омской области связаны не с конфликтом заключенных с администрацией: выясняли отношения группы заключенных, заявила уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова, сообщили 9 октября в пресс-службе омбудсмена.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

Посетив ИК-6 8 октября, омский омбудсмен заявила, что лично изучила ситуацию в исправительном учреждении.

«Сегодня мы посетили колонию №6 совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии, исполняющим обязанности руководителя УФСИН, представителем по правам человека в УФСИНе», — отметила Касьянова.

По ее словам, она побывала в жилых и рабочих помещениях, в столовой, в комнатах психологической разгрузки, медблоке, беседовала с заключенными. Она отметила, что люди, находящиеся на каратнинном режиме, не участвовали в беспорядках. Как сказала омбудсмен, сотрудники исправительного учреждения на момент ее посещения оказывали помощь потерпевшим.

«То есть конфликт был не с администрацией ИК, а между группами осужденных: настроенных негативно к требованиям режима (требования, которые они предъявляли, изначально были незаконны: свободное передвижение по территории колонии и возможность использования сотовых телефонов, что запрещено) и теми, кто встал на путь исправления и не захотел поддержать зачинщиков, — сказала Касьянова. — Они и стали пострадавшими».

Напомним, беспорядки в ИК-6 Омской области (колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления) начались 6 октября. Подрались две группы осужденных. Одни не хотели подчиняться правилам и требовали от других, чтобы те тоже бунтовали.

Требования заключались в том, чтобы разрешить заключенным пользоваться мобильными телефонами, дать им возможность свободно перемещаться по территории колонии, выпустить всех нарушителей режима содержания из штрафных изоляторов.

Беспорядки были пресечены, зачинщиков изолировали. Оружие и специальные средства в отношении осужденных не применялись. После этого инцидента региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября в УФСИН России по Омской области заявили, что в ходе беспорядков никто не пострадал и что вся операция по пресечению конфликта снята на видео.

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