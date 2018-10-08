Нью-Йорк, США, 9 октября, 2018, 01:45 — ИА Регнум. У водителя лимузина, который устроил дорожно-транспортное происшествие в Нью-Йорке, повлекшее за собой гибель двадцати человек, не имел прав на управление лимузином, заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает USA Today.

Лимузин

«Водитель автомобиля — так называемого «лимузина» — не имел соответствующей лицензии на управление транспортным средством такого типа», — заявил он.

Куомо также подчеркнул, что после обследования автомобиля транспортным департаментом штата в прошлом месяце были выявлены технические неисправности, запрещающие автомобилю находиться на дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября лимузин свадебного кортежа столкнулся в другим транспортным средством в Нью-Йорке. ДТП произошло около города Скохари, в результате происшествия погибли 20 человек.