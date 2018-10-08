Москва, 9 октября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Протест против санкций в отношении российских парламентариев соответствует выбранной властями Сербии линии на поддержание хороших отношений с Москвой, заявила глава Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, передает Russia Today.

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Комментируя заявление, которое прозвучало из Белграда о том, что сербские власти в Совете Европы настаивают на отмене антироссийских политических санкций в отношении парламентариев, Гуськова назвала современное состояние российско-сербских отношений «хорошим подъемом».

По словам эксперта, сотрудничество идет в военной области, в спорте, по линии культуры.

«Важно, что Сербия сегодня заняла очень четкую линию во внешней политике в отношении России, — сказала Гуськова. — Европа очень давно настаивает, чтобы Сербия согласовала свою позицию с Евросоюзом и ввела санкции против России, чего до сих пор не происходит».

Она напомнила: сербский президент Александр Вучич неоднократно говорил, что позиция Белграда в отношении Москвы не изменится.

«Это говорит о дальнейшем сближении наших стран по многим вопросам внешней политики в Европе, Азии и Америке», — отметила эксперт.

Напомним, 8 октября председатель парламента Сербии Майя Гойкович заявила, что Белград в Совете Европы настаивает на отмене санкций в отношении российских парламентариев. Наказания этих людей, отмечает она, лишает их работу смысла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября Вучич заявил, что присоединение Сербии к антироссийским санкциям Европейского союза — вопрос открытый. Решение в пользу Брюсселя возможно, если Белграду предложат ускорение процесса вступления в ЕС.